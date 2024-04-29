بطولة مدريد للتنس: أنس جابر تتأهل إلى الدور ربع النهائي

تأهلت النجمة التونسية أنس جابر الى الدور ربع النهائي من بطولة مدريد المفتوحة للتنس، بعد فوزها صباح اليوم الاثنين على المصنفة العاشرة عالميا، اللاعبة اللاتفية أوستابينكو بمجموعتين دون رد، بواقع 6-0 و 6-4.

وستواجهه أنس جابر في المباراة القادمة الفائزة من مواجهة الأمريكية كوكو غوف ومواطنتها ماديسون كايز.

وللإشارة فإن أنس جابر المصنفة التاسعة عالميا قد توجت بلقب بطولة مدريد سنة 2022.

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