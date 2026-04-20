بطولة مدريد للتنس للماسترز: التونسي معز الشرقي يفوز على الأمريكي ألكسندر كوفاسيفيتش 2-1

اخر تحديث : 20/04/2026
تونس,رياضة

استهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 144 عالميا اليوم الاثنين، مشاركته في بطولة مدريد للماسترز ذات الألف نقطة التي تقام على ملاعب ذات أرضية ترابية بالفوز على اللاعب الأمريكي ألكسندر كوفاسيفيتش المصنف 97 عالميا بنتيجة مجموعتين لواحدة بتفاصيل 4-6 و 6-4 و 7-6 (3)
وقد ضمن الشرقي تأهله إلى الدور النهائي في البطولة ذات الـ 1000 نقطة.


