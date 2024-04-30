بطولة مدريد للماسترز: أنس جابر تواجه الأمريكية ماديسون كيز في الدور ربع النهائي

تعرفت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة التاسعة عالميا على منافستها في الدور ربع النهائي لبطولة مدريد للماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

وستضرب أنس جابر اليوم الثلاثاء في منافسات الدور ربع النهائي موعدا مع الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 20 عالميا، التي بلغت ذات الدور بفوزها على مواطنتها بطلة أمريكا المفتوحة كوكو غوف المصنفة الثالثة عالميا بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 7-6 و4-6 و6-4.

وسبق لأنس جابر المتوجة ببطولة مدريد للماسترز قبل عامين أن واجهت ماديسون كايز في مناسبتين، حيث كانت دوما للاعبة التونسية، التي فازت عليها في 2020 في الدور الثاني لبطولة سينسيناتي للماسترز (1000 نقطة) بنتيجة 6-4 و6-1 وفي 2022 في الدور الثاني لبطولة سان خوزيه (500 نقطة) بنتيجة 7-5 و6-1.

يذكر أنّ أنس جابر بلغت الدور ربع النهائي لبطولة مدريد، بـ فوزها يوم أمس الاثنين على اللاتفية ايلينا أوستابينكو المصنفة العاشرة عالميا وبطلة رولان غاروس 2017 بمجموعتين دون رد تفاصيلها 6-0 و6-4.

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