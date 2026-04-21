بطولة مدريد للماسترز للتنس: معز الشرقي يُغادر من الدور التمهيدي الثاني



غادر لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 144 عالميا اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2026، الدور التمهيدي الثاني لبطولة مدريد للماسترز ذات الألف نقطة التي تقام على ملاعب ذات أرضية ترابية اثر خسارته أمام النرويجي نيكولاي بودكوف كجاير المصنف 140 عالميا بنتيجة صفر-2 (1-6 وصفر-6).

وكان الشرقي أزاح في الدور التمهيدي الاول امس الاثنين الأمريكي ألكسندر كوفاسيفيتش المصنف 97 عالميا بنتيجة 2-1.

ولم ترتق مشاركات الشرقي هذا العام الى مستوى التطلعات اذ تبقى افضل نتائجه بلوغه الدور ربع النهائي لبطولة بو الفرنسية خلال شهر فيفري الماضي خلافا للسنة الماضية التي توج خلالها بثلاثة ألقاب ضمن بطولات التحدي في سانت تروبي (فرنسا) وهيرسونيسوس (اليونان) وبورتو (البرتغال).

كلمات البحث :بطولة مدريد للماسترز;تنس;معز الشرقي