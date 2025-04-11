بطولة مكسيكو سيتي للتنس – عزيز دوقاز يتخطى الشيلي ماتياس سوتو ويصعد إلى دور الثمانية

صعد لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 197 عالميا، إلى الدور ربع النهائي لبطولة مكسيكو سيتي للتحدي التي تقام على ملاعب ترابية إثر فوزه على الشيلي ماتياس سوتو المصنف 247 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و6-3) في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس لحساب الدور ثمن النهائي.

وكان عزيز دوقاز أزاح في الدور السادس عشر الأرجنتيني تياغو تيرانتي (135 عالميا) بنتيجة 2-1 (6-3 و3-6 و6-3).

وسيلتقي دوقاز في دور الثمانية المقرر مساء اليوم الجمعة السويسري مارك اندريا هويسلر (142 عالميا) الذي تأهل على حساب النمساوي نايل اوبيرليتنر بنتيجة 2-صفر (6-4 و6-4).

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