بعثة اقتصادية تتحول الى السعودية للتعرف على أهم المشاريع في قطاعات البناء والتشييد والتكنولوجيا

تحوّلت بعثة اقتصادية تقودها كونكت الدولية بمشاركة نحو 15 مؤسسة تونسية الى الرياض بالمملكة العربية السعودية، من 26 فيفري الى غاية 7 مارس 2024، بهدف التعرف على أهم الفاعلين والمشاريع في قطاعات البناء والتشييد والتكنولوجيا.

وأكدت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، في بلاغ لها، الثلاثاء، أن هذه البعثة تضم عدة قطاعات على غرار الأشغال العامة والخدمات العقارية ومواد البناء وتجهيز المنشآت والطاقات المتجددة والاستشارات والتكوين والتجارة الدولية والانظمة المعلوماتية.

وأبرزت أن البعثة تهدف الى تعزيز التواصل المباشر مع الشركاء الدوليين وتطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتوسيع آفاق الفرص التجارية والاستثمارية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين تونس والسعودية.

ويتضمن برنامج البعثة تنظيم زيارة معرض البناء والتشييد الدولي « ذا بيغ 5 السعودية »، الذي يعقد من 26 إلى 29 فيفري، بمشاركة أكثر من 1300 عارض من أكثر من 40 دولة للتواصل مع 55000 من الفاعلين الاقتصاديين المتخصصين في القطاع.

ويشمل، أيضا، زيارة مؤتمر ومعرض « ليب 2024″، أحد أكبر الفعاليات التكنولوجية على مستوى العالم، والذي يركز على مستقبل التقنيات الحديثة ودورها في تطور البشرية على غرار الذكاء الاصطناعي وغيره وذلك من 04 الى 07 مارس 2024.

يذكر أن قيمة المبادلات التجاريّة بين تونس والعربيّة السعوديّة، خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2023، قيمة 258 مليون دولار.

وناهزت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى تونس خلال الربع الثالث من 2023، حوالي 513.42 مليون ريال سعودي. وكانت المواد الكيميائية والبوليمرات ومواد التعبئة والتغليف ومواد البناء من بين المنتجات الأكثر تصديرا من قبل المملكة إلى تونس.

وفي المقابل، بلغ حجم الواردات السعودية غير النفطية من تونس 206.59 مليون ريال سعودي، تهيمن عليها المنتجات الغذائية والنسيجية والآلات الثقيلة والإلكترونيات.

وقد احتلت تونسو، سنة 2022، المرتبة 54 في قائمة الدول المستقبلة للصادرات السعودية والمرتبة 77 بالنسبة للواردات السعودية.

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