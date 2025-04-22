بعثة تجارية برازيلية تزور تونس في ماي المقبل لاستكشاف سوقها ومنتجاتها

ينتظر أن تؤدي بعثة تجارية برازيلية زيارة إلى تونس نهاية شهر ماي 2025، وذلك ببادرة من الوكالة البرازيلية لتعزيز الصادرات والاستثمارات، لاستكشاف السوق التونسية ومنتجاتها، وفق ما أفاد به سفير البرازيل بتونس، فرناندو خوزي ماروني دي ابرو.

وأوضح سفير البرازيل بتونس خلال لقاء جمعه، امس الاثنين بالعاصمة، برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ان البعثة التي ستشمل، أيضا، الجزائر والمغرب، ستضم عددا من رجال الأعمال والممثلين عن مؤسسات اقتصادية برازيلية، قصد اقامة لقاءات ثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والأدوية والنقل والسياحة وصناعة السيارات…، وفق بيانات نشرتها منظمة الأعراف.

و شدّد الطرفان، بالمناسبة، على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، بما يتماشى والتحديات العالمية والفرص التي تتيحها الشراكات الدولية.

وبحث الطرفان، في ذات الاطار، سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في عديد القطاعات والمجالات.

وأكّدا الدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به مجلس الأعمال التونسي البرازيلي المشترك في دعم الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين وتسهيل اللقاءات الثنائية وتنظيم التظاهرات الاقتصادية والمعارض المشتركة.

وجدّد الطرفان في سياق متّصل، التزامهما بمواصلة العمل سويّا من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ودفع المبادلات التجارية بما يخدم مصلحة البلدين ويدعم مسار التنمية والتكامل جنوب-جنوب، وفق المصدر ذاته.

وحضر اللقاء بمقر منظمة الأعراف، عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال المشترك التونسي البرازيلي ومسؤولين وممثلين لقطاعات اقتصادية بالاتحاد.

يشار إلى أن وفدا من اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ضم عددًا من أصحاب المؤسسات من قطاعات مختلفة، كان قد رافق وزير الشؤون الخارجية السابق، نبيل عمار، في زيارة عمل رسمية إلى البرازيل خلال شهر جويلية 2024، في إطار بعثة تمثّل القطاع الخاص والهياكل الرسمية التونسية المسؤولة عن قطاعات الأدوية والفسفاط إلى جانب الديوانة.

وقد شهدت الزيارة تنظيم منتدى اقتصادي تونسي- برازيلي، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين وفد رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم البرازيليين، حسب البلاغ. علما ان ان المبادلات التونسية مع البرازيل بلغت سنة 2024 حوالي 1530.4 مليار دينار مقابل 1541.1مليون دينار قبل سنة.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، فإن أهم المواد المصدّرة من تونس إلى البرازيل تتمثل في المواد الكيميائية والفسفاط وزيت الزيتون والتمور والآلات الكهربائية، في حين تشكل القهوة والسكر والصودا أهم المواد المورّدة من البرازيل.

كما أقرت الحكومة البرازيلية إعفاء ضريبيا جمركيا كليا لواردات زيت الزيتون البكر إلى البرازيل (من 9 بالمائة إلى 0 بالمائة)، وذلك بداية من يوم 14 مارس 2025، وفق بلاغ اصدرته سفارة الجمهورية التونسية بالبرازيل في نفس اليوم.

وبلغ إجمالي حجم واردات البرازيل من زيت الزيتون سنة 2024، حوالي 250 ألف طن بقيمة جملية بحوالي 695 مليون دولار.

وتم إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، والتوقيع عام 1990 في العاصمة برازيليا على الاتفاق المنشئ للجنة المشتركة التونسية – البرازيلية. كما وقّع البلدان سنة 2001، بروتوكول اتفاق لإجراء مشاورات سياسية بين البلدين.

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