بعثة تونس لدى الأمم المتحدة تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

اخر تحديث : 16/10/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

علم تونس

دعت البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أمس الخميس، إلى ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مشيرة إلى حق الدول في الاستعمال السلمي للطاقة النووية، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية التونسية اليوم على أحد صفحاتها المعتمدة في شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك ».

وجددت البعثة ، خلال مشاركتها في أشغال اللجنة الأولى للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي دعوة تونس إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف للتخلص الكلي من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل والاستثمار في السلم بدلا من الاستثمار في الحرب والتسلح في الوقت الذي تتراجع فيه ميزانيات حفظ السلام والتنمية المستدامة.


