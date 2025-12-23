بعثة طبية صينية تنهي مهمتها في تونس بعد عام من العمل في عدة مستشفيات

أنهت بعثة طبية صينية ضمت 38 طبيبا في اختصاصات متعددة، عملها بعدد من المستشفيات التونسية لمدة سنة كاملة، وأشرف على توديعها، اليوم الثلاثاء، وزير الصحة ،مصطفى الفرجاني الذي ثمّن مجهود هؤلاء الأطباء وأثرهم الإيجابي على الخدمات الصحية، حسب ما جاء في بلاغ نشرته الوزارة مساء اليوم.

من جهة اخرى رحب الوزير بالبعثة الطبية الصينية الـ30 والتي باشرت مهامها حديثا لمواصلة هذا التعاون الصحي المثمر والدائم بين تونس والصين منذ عام 1973، بهدف دعم الجهات وضمان النفاذ إلى اختصاصات طبية نوعية ومتنوّعة.

وعمل الاطباء الصينيون المغادرون لمدة سنة كاملة في اختصاصات متعدّدة بمستشفيات مختلفة منها المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى والمستشفيات الجهوية بجندوبة وقفصة وسيدي بوزيد.

