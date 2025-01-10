بعد استئناف القضية: الحط من العقوبة السجنية في حق العياشي زمال وسوار البرقاوي إلى 4 سنوات ونصف

قضت الدائرة 17 بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الجمعة 10 جانفي 2025، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المترشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ومديرة حملته سوار البرقاوي في تسعة ملفات تعلقت بالانتخابات الرئاسية 2024، مع تعديل نصها والحط من العقوبة إلى ما يقارب أربع سنوات ونصف، وفق ما أفاد به المحامي عبد الستار المسعودي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين.

وأوضح المسعودي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن منوبيه صدر في شأنهما حكم بالسجن لمدة 22 سنة في تسع قضايا عن المحكمة الابتدائية تونس 2 نهاية السنة الماضية، مضيفا أن محكمة الاستئناف بتونس قضت اليوم بالحط من هذه الأحكام إلى خمسة أشهر في ثلاث قضايا وسبعة أشهر في ست قضايا، أي بما يقارب أربع سنوات ونصف.

كما ذكر المسعودي، أن هيئة المحكمة لم تستجب لطلب الدفاع بضم العقوبات، عملا بمنطوق الفصل 55 من المجلة الجزائية، الذي ينص على أن « الجرائم الواقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا بحيث يصير مجموعها غير قابل للتجزئة، تعتبر جريمة واحدة وتوجب العقاب المنصوص عليه لأشد جريمة منها »، مبينا أن هذه الأحكام نهائية وستقوم هيئة الدفاع بتعقيبها.

يذكر أن زمال وعدد من أعضاء حملته، يواجهون قضايا تتعلق بتوزير التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 في محاكم مختلفة (تونس 2 والقيروان وجندوبة وسليانة).

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