بعد الظهر: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية

اخر تحديث : 02/05/2025
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

سحب عابرة

يكون طقس اليوم الجمعة، مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط.
تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبخليج قابس وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بالشمال وبخليج قابس وقليل الإضطراب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 24 و 29 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات.


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