بعد الظهر.. سحب رعدية مع أمطار أحيانا غزيرة تشمل هذه المناطق

يكون الوضع الجوي في تونس، ملائما بعد ظهر اليوم الاربعاء 14 أوت 2024، لظهور سحب رعدية تصحبها أمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط تشمل محليا الجهات الشرقية للشمال.

وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ له، ان تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمترا علما وانه توجد امكانية لتساقط البرد وظهورالصواعق بأماكن محدودة.

وستكون الرياح، وفق بيانات المعهد، قوية أثناء السحب الرعدية حيث تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كلم / الساعة في شكل هبات.

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