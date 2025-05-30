بعد انقطاع دام 15 عاما: استئناف جراحة العيون بمستشفى زغوان

أعلن المستشفى الجهوي بزغوان، عن استئناف النشاط الجراحي في اختصاص طب العيون بعد أكثر من 15 سنة من التوقف، وذلك من خلال إجراء العمليات الجراحية لإزالة الماء الأبيض من العين بتقنية حديثة ومتطورة وهي تقنية (Phacoémulsification)، والتي تُقام لأوّل مرّة بالمستشفى.

ويأتي ذلك وفق المستشفى بحرص من وزير الصحة وبعد توفير الوزارة لمعدات متطورة لقسم طب العيون.

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