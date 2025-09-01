بعد تعطلها بين محطتي تونس وجبل الجلود صباح اليوم: استئناف تدريجي لحركة القطارات

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها صباح اليوم الاثنين، عن الإستئناف التدريجي لحركة القطارات على خط الضاحية الجنوبية تونس/الرياض وبعض قطارات الخطوط البعيدة بعد تعطلها بين محطتي تونس وجبل الجلود صباح اليوم غرة سبتمبر 2025.

وكانت الشركة قد أكدت في بلاغ سابق، عن تعطل حركة القطارات على خط الضاحية الجنوبية تونس/الرياض بسبب جنوح عربتي قطار تونس/عنابة بين محطتي تونس وجبل الجلود مما حال دون خروج ودخول قطارات الأحواز الجنوبية والخطوط البعيدة من وإلى محطة تونس.

وأشارت الشركة آنذاك إلى أن الفرق الفنية للشركة تعمل على عين المكان لرفع العربتين قصد إستئناف حركة القطارات بشكل عادي في أقرب الآجال.

كلمات البحث :جبل الجلود;قطارات;محطة تونس