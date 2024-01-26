بعد دخولها في إضراب جوع وحشي لـ48 ساعة: هيئة الدفاع عن عبير موسي تُحذّر

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن عبير موسي دخلت في إضراب جوع وحشي بلا ماء ولا دواء لمدة 48 ساعة بداية من اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 كحركة احتجاجية أولية ضد ما اعتبرته اعتقالها التعسفي لمدة أشهر دون جريمة ودون محاكمة وضد إعادة تمرير اتفاقية صندوق قطر للتنمية التي سبق أن صادق عليها البرلمان السابق في ظل رفض شعبي لبنودها الاستعمارية وباستعمال العنف الشديد ضدها يوم 30 جوان 2021 وبقاء المعتدين بدون عقاب إلى هذا التاريخ.

وسجلت هيئة الدفاع تضامنها مع موسي القابعة بالسجن .

كما حمّلت هيئة الدفاع إدارة السجن المدني بمنوبة المسؤولية عن سلامتها الجسدية، محذرة من أي تقصير في متابعة حالتها الصحية أثناء تنفيذ الإضراب الوحشي.

وطالبت الهيئة بإعلامها والرأي العام بأي تعكر قد يطرأ على صحة عبير موسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، منبهة من أي تعتيم في الغرض.

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