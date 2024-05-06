بعد ظهر الغد: أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة تصل إلى 60 مم

يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر يوم الغد الثلاثاء 07 ماي 2024 ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالشمال والوسط الغربي حيث يتراوح أعلى المجموع اليومي للكميات بين 20 و40 مليمترا ويصل محليا إلى 60 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة وظهور الصواعق.

كما يتواصل نزول الأمطار يوم الأربعاء 08 ماي 2024 بأغلب الجهات مع انخفاض ملحوظ في الحرارة وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية وبالجنوب.

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