بعد ظهر الغد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع نزول أمطار مؤقتا رعدية

يتميز الوضع الجوّي بداية من بعد ظهر غد، الثلاثاء، بنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، تشمل تدريجيا المناطق الشرقية للشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة أثناء الليل، خاصّة، بأقصى الشمال الغربي، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتتراوح أعلى كميّات الأمطار بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد.

كما ينتظر أن تنخفض الحرارة، بشكل ملحوظ، بداية من يوم الإ ربعاء 7 جانفي 2026، لتتراوح القصوى بين 10 و14 درجة، ولا تتجاوز 6 درجات بالمرتفعات، أما الصغرى فتكون عامة بين 5 و8 درجات وبين صفر و4 درجات بالمناطق الغربية مع تساقط بعض الثلوج بمرتفعات جندوبة وباجة والكاف وسليانة.

