بعد ظهر اليوم: أمطار غزيرة بالشمال والوسط والحرارة في انخفاض

يكون طقس اليوم الخميس، مغشى ببعض الأمطار الرعدية بالوسط الشرقي في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور سحب رعدية بعد الظهر مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالشمال و الوسط ثم تشمل محليا الجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 90 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية و مضطرب بالشمال.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و 36 درجة بالشمال و الوسط و المناطق الساحلية للجنوب الشرقي وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات.

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