بعد ظهر اليوم: أمطار غزيرة في ظرف زمني وجيز مع رياح تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالشمال و الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة في ظرف زمني وجيز كما تشمل محليا الجنوب مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة، وفق ما نشره المعهد الوطني للرصد الجوي.

كما تكون الريح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط و الجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشرقية بعد الظهر كما تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س في شكل هبات و أثناء ظهور السحب الرعدية.

يكون البحر متموجا ثم مضطربا بالسواحل الشرقية، وتتراوح الحرارة القصوى بين 33 و 38درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات الغربية وبين 38 و 42 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي محليا.

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