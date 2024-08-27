بعد ظهر اليوم: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال و الوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.

يكون البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل فقليل الاضطراب بخليج قابس، أما الحرارة القصوى فتتراوح بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات الغربية وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات.

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