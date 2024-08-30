بعد ظهر اليوم: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية

يكون طقس اليوم الجمعة، مغشى بسحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف محليا بعد الظهر مع خلايا رعدية وتكون مصحوبة بأمطار متفرقة خاصّة بالمناطق الغربية .

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء السحب الرعدية، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سرات، قليل الاضطراب ببقية السواحل فمتموج بخليج تونس.

تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبالمرتفعات الغربية وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات.

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