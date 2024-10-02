بعد ظهر اليوم: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار



يكون طقس اليوم الأربعاء، مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع امكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من داخل البلاد كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في أثناء السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 33 درجة بالشمال والوسط وبين 34 و 37 درجة بالجنوب.

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