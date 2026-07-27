بعد ظهر اليوم: خلايا رعديّة مصحوبة برياح قويّة وأمطار بهذه الولايات

حذّر المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الاثنين 27 جويلية 2026، في نشرة متابعة من ظهور خلايا رعدية مصحوبة برياح قوية وأمطار بعد ظهر اليوم.

وأوضح المعهد أن الوضع الجوي سيتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل في مرحلة أولى ولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف والقصرين، ثم تمتد تدريجيا إلى القيروان وزغوان وبنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة.

وأضاف أن الأمطار ستكون أحيانا غزيرة، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا، مع إمكانية تساقط محلي للبرد.

كما يُنتظر هبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، وتكون مثيرة محليا للرمال والأتربة، خاصة بالجنوب الغربي.

كلمات البحث :أمطار;خلايا رعديّة;رياح;ولايات