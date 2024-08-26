بعد ظهر اليوم: سحب رعدية مصحوبة بأمطار في هذه الولايات

يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم الإثنين 26 أوت 2024، ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب وتكون محليا غزيرة خاصة بولايتي قفصة وسيدي بوزيد حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

وتتواصل العوامل الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء ملائمة لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل محليا الجهات الشرقية.

كما تكون الرياح قوية اثناء السحب الرعدية وتتجاوز مؤقتا 80 كلم في الساعة.

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