بعد ظهر اليوم: طقس كثيف السحب بالمناطق الغربية للشمال مع بعض الأمطار



يكون طقس اليوم الأربعاء، مغيما جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال مع بعض الأمطار المتفرقة.

تكون الريح جنوبية شرقية قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الإضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 22 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات الغربية وبين 23 و 27 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;المناطق الغربية للشمال;سحب;طقس