بعد غدٍ السبت: مفتتح شهر رجب 1445 هجري

أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ له مساء اليوم الخميس، أن مفتتح شهر رجب 1445 هجري، هو يوم السبت 13 جانفي الجاري من سنة 2024.

وأوضح البلاغ أنّه وبعد غروب شمس اليوم الخميس 29 جمادى الثانية 1445هـ الموافق لـ 11 جانفي 2024، تعذرت رؤية هلال رجب 1445هـ لاستحالته فلكيا وعدم رؤيته بصريا ليكون يوم غد هو تمام الثلاثين من شهر جمادى الثانية 1445 هـ ويوم السبت 13 جانفي الجاري هو مفتتح شهر رجب 1445هـ .

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