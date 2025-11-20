بعد غد السبت: مفتتح شهر جمادى الثانية 1447 هـ

أعلن مفتي الجمهورية التونسية، هشام بن محمود، مساء اليوم الخميس، في بلاغ، ان مفتتح شهر جمادي الثانية 1447 سيكون بعد غد السبت 22 نوفمبر 2025 .

وأضاف في بلاغه أنه تعذر رؤية هلال الشهر الهجري الجديد وذلك اعتمادا على الرؤية والاستئناس بالحساب بسبب غياب القمر قبل غروب شمس اليوم 29 جمادى الأولى 1447 الموافق لـ 20 نوفمبر 2025 .

وسيكون يوم غد الجمعة تمام الثلاثين من جمادى الاولى 1447 الموافق لـ21 نوفمبر الجاري .

كلمات البحث :السبت;شهر جمادى الثانية