بعض الغيوم المرتفعة بأغلب الجهات

يتميز طقس اليوم الاثنين، ببعض الغيوم المرتفعة بأغلب الجهات.
تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون سرعتها قوية نسبيا من 25 إلى 45 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر متموج بالشمال إلى مضطرب بمنطقة سرات و قليل الاضطراب ببقية السواحل .
تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 34درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات الغربية وبين 34 و 37 درجة ببقية الجهات.
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