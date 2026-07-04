بقايا أمطار بالسواحل الشرقية في الصباح



يتميز طقس اليوم السبت، ببقايا أمطار بالسواحل الشرقية في الصباح و سحب قليلة ببقية الجهات تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالوسط الغربي مع أمطار مؤقتا رعدية.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل ومعتدلة ببقية الجهات، أما البحر عامة مضطرب فشديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 34 و 39 درجة ببقية الجهات.

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