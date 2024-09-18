بقوّة 3.3 درجات: تسجيل رجة أرضية بولاية سليانة

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية اليوم 18 سبتمبر 2024، على الساعة 01 و 05 دقيقة )بالتوقيت المحلي(، وبلغت قوتها 3.3 درجة على سلم ريشتر .

وحدد مركز الرجة حسب التحاليل الأولية بـ 36.32 درجة خط عرض و بـ 9.01 درجة خط طول، وذلك 11 كلم غرب الكريب من ولاية سليانة.

وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن مواطني الجهة شعوا بها.

هذا وقد تم الإعلام بهذه الرجة على الساعة : 01:24 صباحا بالتوقيت المحلي.

كلمات البحث :درجة;رجة أرضية;سليانة