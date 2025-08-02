بكالوريا 2025: وزارة التعليم العالي تفتح بحثا في التلاعب بنتائج التوجيه الجامعي

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارتيْ تكنولوجيات الاتصال والتربية، تحقيقا في شأن ما تمّ تداوله في خصوص نتائج التوجيه الجامعي لعدد من الناجحين في امتحان بكالوريا 2025 من معهديْن بمدينة الكاف، وتعمل على تسوية وضعية المعنيين حالة بحالة، وفق ما أفاد به مصدر مطّلع من الوزارة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم السّبت.

وأوضح محدّث « وات »، أن ما حدث هو نتيجة تلاعب بالمعطيات الشخصية الخاصة بالتلاميذ المعنيين، حيث تم إدخال تغييرات على اختياراتهم، مؤكّدا أنّ الوزارة تعمل على تسوية وضعية المترشحين المعنيين، حالة بحالة، بما يسمح بتلبية اختياراتهم بناء على مجموع النقاط المتحصّل عليها، وقد فتحت تحقيقا بالتنسيق مع وزارتي تكنولوجيات الاتصال والتربية بعد توصّلها إلى تحديد مصدر التلاعب ( adresse IP) وتوقيته.

و وفقا لنفس المصدر، فقد تمّ التاكيد من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أنه لن يتوان عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتتبّعات العدلية ضدّ كلّ من يثبت تورّطه في هذا الاعتداء الذي يندرج في خانة الأعمال التخريبية الممنهجة والتي ترمي إلى التشويش على سير عملية التوجيه الجامعي.

وشدّد ذات المصدر أنّه تم الاتصال بالطالب محمد العبيدي وأعلامه بأن قد تم توجيه التعليمات قصد تسوية وضعيته، وهو ما أكّده محمّد العبيدي ذاته في تدوينة منذ نحو ساعتين عنونها بـ » ما ضاع حق وراءه طالب »، أكّد فيها تلقّيه اتصالا هاتفيا من وزير التعليم العالي والبيحث العلمي مباشرة ليطمئنه أنه سيقع إنصافه وتمكينه من اختصاص الطب وأنه سيقع فتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليات.

يُذكر أنّ الطالب محمد العبيدي ، نشر أمس الجمعة تدورينة يقول فيها » أنه حاصل على بكالوريا علوم تجريبية بمعدّل 18، قد تفاجأ بعد أن سجّل اختياراته في التوجيه الجامعي كلّها في الطب المنستير، سوسة، تونس ، صفاقس وصيدلة..، بتوجيهه إلى شعبة تراث بالقيروان التي لم يضعها ضمن اختياراته أصلا مطالبا وزير التعليم العالي ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بفتح بحث في الغرض وانصافه وقد توالت إثر ذلك تدوينات بعض زملائه من المعنيين بهذا التلاعب على غرار نور سويفي وجنان عبيدي ومرام خميس.

كلمات البحث :بكالوريا;توجيه جامعي;وزارة التعليم العالي