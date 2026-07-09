بكالوريا 2026: نسبة النجاح في الدورتين تبلغ 50.72 بالمائة

أعنت وزارة التربية، اليوم الخميس، بأن نسبة النجاح في بكالوريا 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة بلغت 50,72 بالمائة، بعد الاعلان عن نتائج دورة المراقبة.

وبلغت نسبة النجاح في دورة التدارك 46,95 بالمائة، بنجاح 23316 تلميذا من إجمالي 49661 مترشحا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة.

وسٌجلت أعلى نسبة نجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضة ب 64,27 بالمائة تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 52,51 بالمائة فشعبة الآداب بنسبة 50,83 بالمائة.

وبلغت نسبة النجاح في شعبة علوم تقنية 49,58 بالمائة في حين سجلت شعبة الرياضيات نسبة نجاح ب 36,94 بالمائة وشعبة العلوم التجريبية نسبة 35,96 بالمائة لتأتي شعبة علوم الاعلامية في آخر ترتيب الشعب على مستوى نسب النجاح بنسبة 35,46 بالمائة.

يذكر ان نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بلغت 35,67 بالمائة بعد نجاح 55259 مترشحا من اجمالي 154928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة.

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