بكلفة 2.5 مليون دينار: الشركة الجهوية للنقل بنابل تتسلم 4 حافلات جديدة

تسلمت الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل اليوم الخميس 13 جوان 2024، 4 حافلات رفاهة جديدة مخصصة للنقل بين المدن بكلفة تناهز 2.5 مليون دينار .

و يأتي هذا القسط في إطار البرنامج الاستثماري للشركة لسنة 2024 على أن يتم استكمال القسط المتبقي المتكون من 25 حافلة على دفعات، منها 4 حافلات رفاهة من المزمع اقتناؤها خلال شهر جويلية 2024 .

و تندرج هذه الاقتناءات ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز أسطولها وتحسين العرض و الارتقاء بجودة خدماتها و تأمينها في كنف الرفاهة والأمن و السلامة بولايتي نابل وزغوان و ذلك عملا بتوصيات سلطة الاشراف الرامية إلى ضرورة التسريع في تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي.

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