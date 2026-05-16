بلاغ مروري بمناسبة تنظيم نصف المارطون العسكري

أعلنت وزارة الداخلية، أنه بمناسبة تنظيم نصف المارطون العسكري احتفالا بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات يوم غد الأحد 17 ماي 2026، بداية من الساعة 07.00 صباحا وإلى غاية نهاية السباقات.

وتتمثل هذه الإجراءات في:

• أولا:

يحجر جولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزئه الممتد بين ساحة الثورة ومحطة الأرتالTGM .

• ثانيا:

يحجر جولان جميع أصناف العربات بالطريق الرابطة بين حلق الوادي ومحطة الأرتال TGM .

• ثالثا:

يمكن لمستعملي الطريق القادمين من والى وسط العاصمة التنقل كالتالي:

* القادمين من الضاحية الشمالية:

- استعمال الطريق الوطنية رقم 9 ( طريق تونس المرسى ) ثم محول حي الخضراء فشارع خير الدين باشا ثم شارع الحرية للوصول إلى وسط العاصمة.

- استعمال طريق الزاد 4 ثم قنطرة شارع الجمهورية ومنها في اتجاه شارع المنصف باي أو اتجاه الضاحية الجنوبية.

*القادمين من الضاحية الجنوبية:

- للوصول إلى وسط العاصمة المرور بساحة الجلاز ثم شارع المنصف باي فنهج سعد زغلول .

- للوصول إلى الضاحية الشمالية المرور عبر قنطرة السان قوبان ثم قنطرة شارع الجمهورية فطريق الزاد 4 ومنه في اتجاه الطريق الوطنية رقم 9 ( طريق تونس المرسى) .

* القادمين من جهة ميناء رادس استعمال الطريق الحزامية مقرين ثم قنطرة شارع الجمهورية نظرا لغلق جسر رادس حلق الوادي أمام حركة الجولان.

- القادمين من جهة أريانة: – للوصول إلى الضاحية الشمالية المرور عبر الطريق الوطنية رقم 10.

- للوصول إلى الضاحية الجنوبية استعمال قنطرة شارع الجمهورية في اتجاه السان قوبان.

• رابعا:

دعت وزارة الداخلية قاصدي ميناء حلق الوادي إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوصول في المواعيد المحددة للمسافرين، ويمكن لمغادري الميناء استعمال شارع الحبيب بورقيبة بحلق الوادي إلى غاية مفترق خير الدين ثم طريق معرض الكرم إلى غاية محول السلامة أو طريق البحيرة ومنها في اتجاه الطريق الوطنية رقم 9 (طريق المرسى تونس) للوصول إلى مقاصدهم.

كما دعت كل مستعملي الطريق إلى التحلي بالرصانة واحترام إشارات الأعوان ضمانا السلامة الجميع علما وانه سيتم فتح هذه الطرقات للجولان (طريق تونس حلق الوادي ـ قنطرة رادس حلق الوادي) تدريجيا مع تقدم السباقات. ولمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالأرقام التالية: 71.343.201 /71.342.787

