بلاغ مروري بمناسبة مباراة الغد السبت بين النّادي الإفريقي والاتحاد المنستيري

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تقرر اتخاذ عدد من الإجراءات في إطــار مُقابلة الجولة السّابعة لبطولة الرّابطة المُحترفة الأولى لكُــــرة القـــدم الـتي ستـدُور يـوم السبت 02 نوفمبر 2024 على الساعـــة 16.30 بملعب حمادي العقربــي برادس بيـــن النادي الإفريقي و الإتحاد الرّياضي المنستيري.

وتتمثل الإجراءات في:

أولا: يُحجّرُ وُقــــوف وجولان جميــــع أصناف العربات بالطريق الوطنيـة رقم 1 فــي الجزء الممتد بين مفتـرق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهـراء بدايـة من الساعة 12.30 إلى الساعـــة 20.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

ثانيا: يكون فتح أبواب الملعـب علـــــــــــى الساعـة 13.30 ويستحسن القدوم في أوقـات مبكرة أمام.

ثالثا: يتعيــــن على حاملــــــي التذاكـــــر الاستظهـــــار بهــــا وجوبــــا بجميـــع البوابــات المتقدمــــة (مدخل الملعب من ناحية السريعة – مفترق وادي مليان – مفترق BSB – مفترق نوبو – مفترق شوشة رادس).

رابعا: تجنبا للإكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرّياضيّة تمّ تخصيص المأوى الشمالي لأصحاب تذاكر Enceinte أي الأبواب 3 و4 ويُمكنُ الوُصول إليه:

– عبر الطريق الوطنيّة رقم 1 مرورا بُفترق شوشة رادس ثمّ مُفترق ب س ب فالمدخل الرّئيسي ثم الإنعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي.

– عبر مُفترق نوبو فمفترق القرية المتوسّطيّة ثمّ الإنعراج يسارا اتجاه المأوى الجنوبي.

– عبر محوّل الملعب ثم المدخل الرّئيسي ثمّ يسارا اتجاه المأوى الشمالي.

تمّ تخصيص المأوى الجنوبي لأصحاب تذاكر Pelouse أي أبواب 19-20-24 و25 ويُمكنُ الوُصول إليه:

– عبر الطريق السريعة الجنوبيّة ثم مفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.

– عبر الطريق الوطنيّة رقم 1 فمُفترق شوشة رادس ثمّ مُفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي.

خامسا: التأكيد على كافة الجماهير الرّياضيّة بإيواء سيّاراتهم داخل المآوي المخصّصة ضمانا لحُسن تأمينها وحفاظا على السّيولة المروريّة أثناء خروج الجماهير.

سادسا: يكون الدّخول إلى المآوي الشرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المثصورات (Loges) والصّحافيّين.

سابعا: تسهيلا لعمليّة مغادرة الجماهير الرّياضيّة الملعب وتجنبا للإكتظاظ المروري بالسريعة الجنوبية جراء الأشغال يُستحسنُ استعمال الطريق الوطنيّة رقم1.

ثامنا: تأكيد وزارة الدّاخليّة على احترام قانون الطرقات وإشارات الأعوان والابتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيّات الخطيرة، علما وانهُ سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في كلّ ما يتعلق بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.

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