بلاغ مروري بمناسبة مباراة النادي الإفريقي والشبيبة القيروانية بملعب رادس

بمناسبة مقابلة الجولة الحادية عشرة إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستدور يوم الأحد 26 أفريل 2026 على الساعة 15:30 بملعب حمادي العقربي برادس، بين النادي الإفريقي والشبيبة الرياضية القيروانية، تعلم وزارة الداخلية العموم أنه تقرر اتخاذ الإجراءات التالية:
أولا: يُحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1، في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهراء، وذلك بداية من الساعة 11:30 إلى غاية الساعة 19:00، باستثناء العربات التابعة للمتحولين إلى الملعب والحاملين لتذاكر الدخول أو الاشتراكات.
ثانيا: يتم فتح أبواب الملعب على الساعة 12:30، ويُستحسن القدوم في وقت مبكر تفاديا للاكتظاظ.
ثالثا: يتعين على حاملي التذاكر والاشتراكات الاستظهار بها وجوبا عند جميع نقاط العبور المؤدية إلى الملعب (مدخل الطريق السريعة، مفترق وادي مليان، مفترق BSB، مفترق نوبو).
رابعا: في إطار تنظيم حركة المرور وتفادي الاكتظاظ:
تم تخصيص المأوى الشمالي لأصحاب تذاكر Pelouse وVirage، ويمكن الوصول إليه:
عبر محول الملعب ثم المدخل الرئيسي فالانعراج يسارا.
عبر مفترق نوبو ثم مفترق القرية المتوسطية فالانعراج يمينا.
تم تخصيص المأوى الجنوبي لأصحاب تذاكر Tribune وEnceinte، ويمكن الوصول إليه:
عبر الطريق السريعة الجنوبية ثم مفترق برج الوزير الزهراء فالمرور تحت الجسر نحو مدخل الزيتون.
عبر الطريق الوطنية رقم 1 ثم مفترق شوشة رادس فمفترق المدينة الجديدة.
عبر مفترق نوبو ثم مفترق القرية المتوسطية فالانعراج يسارا.
خامسا: تدعو وزارة الداخلية كافة الجماهير إلى إيواء سياراتهم بالمآوي المخصصة، حفاظا على سلامتها وضمانا لانسيابية حركة المرور عند انتهاء المقابلة.
سادسا: يكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط، وذلك بالنسبة لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصحفيين.
سابعا: تؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطرقات، وتجنب النقل العشوائي والحمل الزائد، والامتناع عن السياقة المتهورة وكل السلوكيات التي من شأنها تهديد سلامة مستعملي الطريق.
