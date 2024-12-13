بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الترجي الرياضي التونسي ونادي بيراميدز المصري

نشرت وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، بلاغا مروريا بمناسبة مُقابلة الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم الـتي ستـدُور يـوم السبت 14 ديسمبر 2024 على الساعـــة الثامنة مساء بملعب حمادي العقربــي برادس بيـــن الترجي الرياضي التونسي ونادي بيراميدز المصري.

وأفادت وزارة الداخلية بأنه، « يُحجّرُ وُقــــوف وجولان جميــــع أصناف العربات بالطريق الوطنيـة رقم 1 فــي الجزء الممتد بين مفتـرق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهـراء، وذلك يوم السبت بدايـة من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى منتصف الليل ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

وأضافت أن فتح أبواب الملعـب يكون على الساعة الخامسة بعد الظهر ومن المستحسن القدوم في أوقـات مبكرة موصية الجماهير الرياضية باستعمال الطريق الوطنيّة رقم 1 تسهيلا لعمليّة تنقل وتجنبا للإكتظاظ المروري بالسّريعة الجنوبيّة من جرّاء الأشغال.

كما شددت على انه يتعين على حاملـي التذاكر الاستظهار بها وجوبا بجميـــع البوابــات المتقدمة مشيرة الى ان الدّخول إلى المآوي الشرفية يكون عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصحفيّين والضيوف فيما تمّ تخصيص المأوى الجنوبي لأصحاب تذاكر Virage + Pelouse والمأوى الشمالي لأصحاب تذاكر Tribune + Enceinte أي أبواب 7-8 و 29-31 -33 .

ودعت الوزارة كافة الجماهير الرّياضيّة الى إيواء سيّاراتهم داخل المآوي المخصّصة ضمانا لحُسن تأمينها وحفاظا على السّيولة المروريّة أثناء خروج الجماهير.

وأكدت الوزارة في بلاغها على ضرورة احترام قانون الطرقات وإشارات الأعوان والابتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيّات الخطيرة، علما وانهُ سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في كلّ ما يتعلق بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.

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