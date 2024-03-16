بلاغ مُروري بمُناسبة عُطلة الرّبيع المدرسيّة والجامعيّة

أعلنت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها اليوم السبت، لجميع مُستعملي الطريق أنّ عديد الطرقات بمُختلف ولايات الجُمهُوريّة ستشهدُ كثافة في حركة المُرُور خاصّة خلال الأيّام القادمة كالآتي:

- يوم السبت 16 مـارس 2024 بداية من الساعة 10.00 إلى الساعة 22.00.

- يوم الأحـــد 17 مـارس 2024 بداية من الساعة 10.00 إلى الساعة 22.00.

- يوم الأحـــــد 31 مـارس 2024 بداية من الساعة 10.00 إلى الساعة 22.00.

ودعت الوزارة جميع المُواطنين إلى الإلتزام بتطبيق القانون وإحترام مبادئ السّلامة المُرُوريّة واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السّياقة وذلك من خلال:

- عدم الإفراط في السّرعة.

- الإلتزام بمُلازمة اليمين.

- الإمتناع عن القيام بالمُجاوزة الممنُوعة.

- تجنب إستعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة.

- ضرُورة إستعمال حزام الأمان.

- عدم نقل رُكّاب في وسيلة غير مُعدّة للغرض.

- الانتباه أثناء شق الطريق.

- عدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرّؤية عن السّائق.

- ضرُورة تفقد التجهيزات الفنية للعربات لتفادي الأعطاب والحوادث.

- تجنب السّياقة في حالة التعب والإرهاق.

وقد تمّ وضع كُلّ الامكانيّات الماديّة والبشريّة الضّرُوريّة لإرشاد ومُساعدة مُستعملي الطّريق ويُمكن عند الضّرُورة الاتّصال على الأرقام التّاليّة:

- إدارة شرطة المرور: 71.343.201

- المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني: 71.960.448.

- شرطة النّجـدة: 197.

- الحرس الوطـني: 193.

- الحماية المدنيّــة: 198.

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