بلدية المرسى تقرر الاخلاء الفوري لبناية «قبة الهوى» بعد ثبوت خطورتها

أصدرت بلدية المرسى اليوم الثلاثاء 5 ماي 2026، قرارا يقضي بالإخلاء الفوري لبناية « قبة الهواء » بمرسى الشاطئ، وذلك بعد ثبوت خطورتها على السلامة العامة.

وجاء هذا القرار الصادر عن المكلفة بتسيير الشؤون العادية لبلدية المرسى، استنادا إلى جملة من النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة، وإلى تقرير فني أنجزه خبير عدلي مهندس مدني بتاريخ 22 أفريل 2026، أكد الحالة المتداعية للبناية وتهديدها بالانهيار، وذلك وفق بلاغ نشرته البلدية.

كما استند القرار إلى إذن على عريضة صادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 17 أفريل 2026، يقضي باتخاذ إجراءات عاجلة لدرء الخطر في إطار حماية الأرواح والممتلكات.

ونصّ القرار على الإخلاء الكلي والفوري للبناية، كما كلفت بلدية المرسى المصالح المعنية، بالتنسيق مع منطقة الأمن الوطني، بالسهر على تنفيذ هذا القرار.

ويعد مبنى « قبة الهواء »، أحد رموز مدينة المرسى، ومن أبرز المعالم التاريخية بالضاحية الشمالية للعاصمة، لما يحمله من رمزية معمارية وارتباط وثيق بتاريخ المدينة كوجهة للاصطياف خلال فترة حكم البايات الحسينيين.

وشُيد هذا المبنى في بدايات القرن العشرين ليكون فضاءً خاصًا للاستجمام والاستراحة، استُخدم بالأساس كمصيف للباي ومحيطه، كما ارتبط بوظائف ترفيهية ونخبوية تعكس طبيعة الحياة الأرستقراطية آنذاك.

وبعد الاستقلال، آلت ملكية المبنى إلى الدولة قبل أن يتم استغلاله في فترات لاحقة في أنشطة ترفيهية وسياحية، ليؤول فيما بعد إلى ملكية خاصة، غير أن غياب الصيانة والتعهّد، إلى جانب تأثيرات العوامل الطبيعية، خاصة منها الرطوبة وملوحة البحر، ساهم في تدهور حالته تدريجيًا.

