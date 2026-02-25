بلدية تونس تدعو أصحاب المحلات إلى الاعتناء بواجهات محلاتهم وعقوبات مالية ضد المخالفين

دعت بلدية تونس في بلاغ صادر عنها، اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026، كافة أصحاب المؤسسات والمحلات المفتوحة للعموم إلى الاعتناء بواجهات محلاتهم وتعهدهم بالدهن والتبييض وذلك في إطار معاضدة مجهودات البلدية في مجال النظافة والعناية بالبيئة والمحافظة على الجمالية الحضرية.

كما دعتهم إلى الإعتناء بالستائر الخارجية (التيندات) وبالواقيات الشمسية وتنظيف محيط محلاتهم .

وشددت البلدية أن كل مخالفة لمقتضيات هذا البلاغ تعرض صاحبها لتطبيق الإجراءات الضبطية والقانونية وتسليط العقوبات المالية.

