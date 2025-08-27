بلدية تونس تدعو أصحاب المحلات المفتوحة للعموم والمنتصبين بالطريق العام إلى الالتزام بالقوانين

دعت بلدية تونس أصحاب المحلات المفتوحة للعموم وكافة المنتصبين بالطريق العام إلى الالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل خصوصا أمام تسجيل العديد من التجاوزات المتعلقة بالاستغلال المفرط للطريق العام وعدم الالتزام بالتراخيص البلدية المسندة في الغرض.

كما حثت البلدية في بلاغ صادر اليوم الأربعاء تم نشره على صفحتها بمنصة “فايس بوك ، كل هؤلاء الى تسوية وضعياتهم في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ صدور هذا البلاغ ، مؤكدة انه في صورة عدم الاستجابة ستتخذ البلدية قرارات إزالة فورية في جميع الاحداثات على الطريق العام.

من جهة أخرى اعلن الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية تونس لطفي الدشراوي في بلاغ صادر اليوم انه وفي اطار معاضدة مجهودات أعوان البلدية ،فانه يتوجب على أصحاب المحلات المفتوحة للعموم اخراج الفضلات في أكياس بلاستيكية مغلقة مع التقيد بتوقيت مرور شاحنات البلدية.

وأكد الدشراوي وفق البلاغ ذاته، أن كل مخالف لهذه التراتيب يعرض نفسه للعقوبات والخطايا المالية المستوجبة في الغرض.

