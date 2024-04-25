بلدية غار الملح تُقرر عدم العمل بمنظومة المآوي خلال موسم 2024

أعلنت بلدية غار الملح في بلاغ لها، أنها قررت عدم العمل بمنظومة المآوي خلال صائفة 2024 أن كل عملية استخلاص خاصة بمعاليم الوقوف على الشاطئ او المرور إليها هي عملية غير قانونية.

ويأتي هذا القرار الاستثنائي في اطار التصدي لكل ما من شأنه ان يقلق راحة الوافدين على مدينة غار الملح وفق ما اكده محمد بن نصر كاتب عام بلدية غار الملح.

ووفقا لما صرح به بن نصر لإذاعة موزاييك اف ام، فإنه قبل اتخاذ هذا القرار تمت مراجعة مصادر تمويل اعتمادات البلدية منذ شهر جانفي حيث تم اقرار الترفيع في معاليم الانتصاب بشواطئ غار الملح بنسبة تراوحت بين 15 و25 % مع الإشارة الى ان عدد المنتصبين يصل إلى 120. كما تم الحرص أكثر على استخلاص معاليم اللوحات الاشهارية.

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