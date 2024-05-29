بمكتب الطرود البريدية: حجز 37500 حبة دواء مخدر

تمكّنت مصالح الديوانة بمكتب الطرود البريدية بتونس من ضبط كمية من الحبوب المخدّرة نوع pregabalin 300mg داخل طرود بريدية واردة من الخارج حيث تم العثور على 37500 حبّة دواء مخدّر مخفية وسط ستّة طرود بريدية كانت موجّهة إلى أحد المواطنين التونسيين المقيمين بتونس العاصمة والذي تبيّن حسب التحريات الأولية أنه كان يستعد لنقلها إلى أحد الدول المجاورة.

وأكدت الديوانة التونسية أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث .

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