بمناسبة ذكرى تأسيسها: التونيسار تطلق عروضا استثنائية لمدة 77 ساعة

بمناسبة مرور 77 عاما على تأسيسها (1948) أعلنت الخطوط الجوية التونسية عن إطلاق حملة ترويجية كبرى تمتد لـ77 ساعة تتضمن تخفيضات غير مسبوقة تصل إلى 50 بالمائة على جميع وجهاتها، وتشمل الدرجة الاقتصادية ودرجة الأعمال، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها.

ووفق بلاغ للشركة (عمومية)، ستشمل العروض أيضا تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة على عدد من الخدمات الإضافية، منها اختيار المقعد مسبقا لراحة أكبر أثناء الرحلة وحقيبة إضافية في الشحن بوزن 23 كغ (قطعة واحدة) إلى جانب الدخول إلى القاعة الشرفية بمطار تونس قرطاج لمزيد من الراحة قبل الإقلاع.

كما أعلنت الشركة أن رسوم الخدمة ستكون مجانية طوال مدة العرض، ما يضيف قيمة حقيقية للمسافرين.

وتتمثل تفاصيل العرض التجاري في فتح فترة البيع بداية من اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2025 ولمدة 77 ساعة فقط.

كما حددت فترة السفر من 21 أكتوبر 2025، إلى 31 ماي 2026، وتشمل هذه الفترة العطل المدرسية.

ودعت الخطوط التونسية جميع المسافرين الراغبين في الاستفادة من هذه التخفيضات إلى الحجز عبر موقعها الإلكتروني www.tunisair.com أو من خلال تطبيق الهاتف الجوّال، أو زيارة أحد وكالاتها الرسمية، أو عبر شركائها من منظمي الرحلات والسفر.

