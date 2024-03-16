بمناسبة عيد الاستقلال: الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية مجانا

أفادت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية في بلاغ لها، بأنه بمناسبة عيد الاستقلال، سيكون الدخول لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية مجانا يوم الإربعاء 20 مارس 2024.

ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.

وذكرت الوكالة في بلاغ نشرته اليوم أن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح أيضا أول كل أحد من كل شهر ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف وفي كل أيام العطل الرسميّة.

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