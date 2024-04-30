بمناسبة عيد الشغل: الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية مجاني

أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول إلى جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة لها بالنظر سيكون متاحا بصفة مجانية يوم غد الأربعاء، وذلك بمناسبة عيد الشغل الموافق ليوم 1 ماي.

وذكّرت الوكالة في بلاغها الصادر اليوم، أن هذا الإجراء يتمتع به المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.

وللتذكير فإن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح أول كل أحد من كل شهر، ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، إلى جانب أيام العطل الرسمية.

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