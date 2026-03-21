بمناسبة عيد الفطر.. رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع نظيريه الجزائري والمصري

جرت مكالمة هاتفية ظهر يوم الجمعة، بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد والرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تبادلا فيها التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت هذه المكالمة مناسبة للتأكيد مجدّدا على الإرادة المشتركة الثّابتة لمزيد دعم أواصر الأخوّة التي تجمع بين الشّعبين الشّقيقين.

كما جرت مكالمة هاتفية مساء الجمعة، بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تبادلا فيها التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكانت هذه المكالمة مناسبة متجدّدة أكّد فيها الرّئيسان على العلاقات الأخويّة المتميّزة التي تجمع بين البلدين والشّعبين الشّقيقين والإرادة المشتركة لمزيد تعزيزها وتطويرها.

