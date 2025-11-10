بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية

تولت مصالح الحماية المدنية والحرس البحري ببنزرت، عشية اليوم الاثنين، إنتشال 5 جثث آدمية مجهولة الهوية، لفظتها الامواج بصفة متفرقة بعدد من شواطئ معتمدية بنزرت الجنوبية، بحسب ما افاد به مصدر مسؤول من الحماية المدنية ببنزرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وبين المصدر ذاته ، بأن الجثث الخمس كانت مشوهة ومتآكلة الاطراف، حيث يرجح ان تكون بقيت لعدة ايام في البحر، واضاف انه تم توجيهها لقسم التشريح بالمستشفى الجامعي عقب إستيفاء الاجراءات القانونية في الغرض، لمزيد العمل على تحديد اسباب الوفاة وعلى معرفة هويات اصحابها.

كلمات البحث :بنزرت;شواطئ