بنزرت: إنقاذ 3 أشخاص إثر نشوب حريق على متن يخت سياحي بعرض البحر

تولت مصالح الحرس البحري ببنزرت اليوم الثلاثاء، نجدة ثلاثة اشخاص إثر نشوب حريق مفاجئ بيختهم في عرض البحر، حسب ما افاد به مصدر جهوي مسؤول.

واوضح المصدر ذاته ان مصالح الحرس البحري ببنزرت وحالما تم إخطارهم بنشوب حريق بيخت سياحي اجنبي بصدد الصيانة في منزل بورقيبة وعلى متنه ثلاثة اشخاص تم إيلاء الحادث ما يستحق من إجراءات وتدخلات عاجلة وتوجيه زورقين رفقة فريق إنقاذ مختص من اجهزة الحرس البحري.

وتمت نجدة الاشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن اليخت ومن بينهم شخص إيطالي الجنسية وتوجيههم لبر الامان علاوة على بقية التدخلات الواجبة لمعالجة الحريق باليخت السياحي .

كلمات البحث :بنزرت;حريق;يخت سياحي