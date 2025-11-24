بنزرت: استرجاع عقار دولي فلاحي يمسح 7 هكتارات بمعتمدية رأس الجبل

تولّت اللجنة الجهوية المكلفة باسترجاع الأراضي الدولية المستولى عليها، اليوم الاثنين، استرجاع عقار دولي بمساحة 7 هكتارات بمعتمدية راس الجبل من ولاية بنزرت، وفق تاكيد معتمد المنطقة مهدي بن رحيم .

وأوضح المصدر ذاته في تصريح للإذاعة التونسية، أن اللجنة التي يترأسها والي بنزرت سالم بن يعقوب، تكونت من مصالح المعتمدية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية والحرس الوطني وعمدة المنطقة، حيث تولوا تنفيذ قرار إخلاء واسرجاع للعقار، وهو عبارة عن ارض فلاحية بعلية، واقعة بمنطقة دوار حمودة من عمادة راس الجبل الجنوبية، كانت مستغلة دون وجه حق قانوني من قبل احد الاشخاص منذ سنة 2018.

ولاحظ المصدر نفسه أنه تم احالة العقار الفلاحي لمصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، قبل النظر في بقية الاجراءات الكفيلة باعادة توظيفه وفق الاجراءات القانونية من جديد .

